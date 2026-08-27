Chelsea vill kaupa þann heiðarlega

Chelsea á í viðræðum um kaup á hinum 18 ára gamla Honest Ahanor frá Atalanta.
Samkvæmt BBC er Atalanta tilbúið að selja ítalska varnarmanninn fái félagið um 40 milljónir evra, jafnvirði rúmlega 34 milljóna punda. Chelsea sýndi Ahanor fyrst áhuga þegar félagið keypti Marco Palestra frá Atalanta fyrr í sumar.
Ahanor leikur aðallega sem vinstri bakvörður og festi sig í sessi hjá Atalanta á síðasta tímabili. Hann lék 28 leiki í Serie A og spilaði einnig sinn fyrsta leik í Meistaradeildinni.
Ahanor gekk til liðs við Atalanta frá Genoa fyrir aðeins ári síðan og var kallaður í ítalska landsliðshópinn í fyrsta sinn í maí.