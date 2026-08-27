Chelsea klárt með arftaka Enzo ef hann fer til City

Chelsea hefur Alex Scott, miðjumann Bournemouth, til skoðunar sem mögulegan arftaka Enzo Fernandez.
Samkvæmt The Sun gæti Enzo verið á leið til Manchester City, sem hefur mikinn áhuga á argentínska landsliðsmanninum.
Chelsea vill því vera undirbúið ef til sölu kemur og hinn 23 ára gamli Scott er sagður ofarlega á lista félagsins.
Scott hefur vakið athygli með frammistöðu sinni hjá Bournemouth og er talinn geta tekið að sér stórt hlutverk á miðsvæðinu.
Manchester City hefur verið að leita að frekari styrkingu á miðjuna og Enzo er eitt stærsta nafnið sem félagið hefur verið orðað við.
Chelsea gæti því þurft að bregðast hratt við ef viðræður um Enzo fara á skrið.