Bruno Fernandes hefur mesta trú á þessum unga leikmanni United - Hefur þjálfað hann

Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, telur að Shea Lacey geti orðið næsti stóri leikmaðurinn sem kemur upp úr akademíu félagsins.
Hinn 19 ára gamli Lacey hefur verið í kringum aðalliðið frá byrjun síðasta tímabils og kom meðal annars inn á í 2-0 tapinu gegn Hull um síðustu helgi.
„Tæknilegir hæfileikar hans hafa aldrei verið í vafa. Hann er einstakur leikmaður,“ sagði Bruno í samtali við Men In Blazers.
Bruno þekkir Lacey vel en hann þjálfaði hann eitt sinn þegar Lacey var 14 ára, ásamt Juan Mata, á meðan þeir unnu að þjálfararéttindum sínum.
„Ég segi alltaf við hann að hann sé miklu betri núna en þegar hann var 14 ára. Hann er þroskaðri og stendur sig mjög vel á æfingum.“
Bruno hrósaði sérstaklega vinnu Lacey án bolta og sagði hann hafa tekið stór skref á því sviði.
Hann varaði þó við því að setja of mikla pressu á unga leikmenn of snemma og nefndi einnig Harry Amass og tvíburana Tyler og Jack Fletcher sem efnilega leikmenn.