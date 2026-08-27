Allt klappað og klárt - Chelsea kaupir Emi Martinez

Chelsea hefur náð munnlegu samkomulagi við Aston Villa um kaup á argentínska markverðinum Emiliano Martínez.
Fabrizio Romano greinir frá því að félögin hafi komist að samkomulagi um kaupverð upp á 7,5 milljónir punda og að um varanleg félagaskipti sé að ræða.
Martínez gaf sjálfur grænt ljós á félagaskiptin í gær og í dag náðu Chelsea og Aston Villa svo samkomulagi um skilmálana.
Argentínumaðurinn hefur verið einn af lykilmönnum Villa undanfarin ár og jafnframt fastamaður í landsliði Argentínu. Hann varð heimsmeistari með þjóð sinni árið 2022 og hefur síðan verið talinn á meðal bestu markvarða heims.
Chelsea hefur nú tryggt sér reyndan markvörð fyrir tiltölulega lága upphæð miðað við feril og stöðu leikmannsins.
Formleg staðfesting frá félögunum er væntanleg þegar síðustu formsatriði hafa verið kláruð.