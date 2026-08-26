Viðbrögð Rice við valinu á Bruno Fernandes vekja athygli - Myndband

Bruno Fernandes var í gær valinn leikmaður ársins af leikmönnum ensku úrvalsdeildarinnar, en Declan Rice vakti athygli fyrir viðbrögð sín við niðurstöðunni.
Fernandes átti frábært tímabil persónulega þrátt fyrir titlalaust tímabil Manchester United. Portúgalinn gaf 21 stoðsendingu og bætti þar með met Thierry Henry og Kevin De Bruyne í úrvalsdeildinni.
Rice var einn helsti keppinautur Fernandes um viðurkenninguna eftir að hafa hjálpað Arsenal að vinna sinn fyrsta Englandsmeistaratitil í 22 ár. Þegar Fernandes var tilkynntur sem sigurvegari beindust myndavélarnar að leikmönnum Arsenal.
Netverjar vöktu athygli á því að Rice klappaði dátt fyrir Fernandes á meðan liðsfélagar hans virtust öllu daufari í dálkinn. Rice hefur fengið mikið lof á samfélagsmiðlum fyrir viðbrögðin.
Rice var sjálfur valinn í lið ársins ásamt fjórum öðrum leikmönnum Arsenal. Nico O'Reilly hjá Manchester City var valinn besti ungi leikmaðurinn.
The moment @juanmata8 announced @B_Fernandes8 as the 2026 PFA Players' Player of the Year. 🏆@ManUtd ❤️ pic.twitter.com/3ab7rEhqJ9
— PFA (@PFA) August 25, 2026