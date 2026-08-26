Valtýr hneykslaður og vill breyta þessu - „Ég las þetta og hugsaði, nei, ekki erum við komin þangað“

Valtýr Björn Valtýsson, fjölmiðlamaðurinn þrautreyndi, fór yfir málefni FIFA og forseta sambandsins, Gianni Infantino, í þætti sínum Mín skoðun, þar sem hann fær gjarnan til sín góða gesti.
Infantino hugðist nýlega selja einkafjárfestum allt að 20 prósenta hlut í nýju félagi sem færi með viðskiptaleg réttindi FIFA, þar á meðal vegna heimsmeistaramótsins. Fjárfestingarsjóður á vegum Joshua Kushner átti að leiða kaupin, en Kushner er bróðir Jared Kushner, tengdasonar Donalds Trump Bandaríkjaforseta.
Infantino hefur sjálfur verið gagnrýndur fyrir náið samband sitt við Trump og vöktu áformin því mikla athygli. Eftir harða gagnrýni innan knattspyrnuhreyfingarinnar hætti FIFA við fyrirætlanirnar.
„Mér finnst að FIFA og UEFA eigi að setja reglur um að enginn forseti sitji lengur en í átta ár, tvö kjörtímabil. Þetta er bara galið. Ég las þetta og hugsaði: Nei, ekki erum við komin þangað,“ sagði Valtýr til að mynda um málið.
Hann hrósaði jafnframt Aleksandar Ceferin og evrópska knattspyrnusambandinu, sem hafa gagnrýnt Infantino og FIFA harðlega. „Ég er ánægður með hvað UEFA hefur staðið í lappirnar,“ sagði Valtýr.