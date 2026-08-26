Uppljóstrar um svæsið framhjáhald - „Bað mig um nektarmyndir á hverjum degi“

OnlyFans-stjarnan Paola Saulino segir frá því að leikmaður Chelsea hafi átt í framhjáhaldi með henni.
Saulino og fótboltamaðurinn hittust fyrst í partíi, áður en þau stunduðu kynlíf í bíl. Samband þeirra stóð yfir í einhvern tíma en á endanum fannst Saulino hún notuð.
Hún segir að stjarnan hafi beðið um nektarmyndir daglega.
Saulino vonast til þess að með því að segja sína sögu geti hún varað aðrar konur við óheiðarlegum knattspyrnumönnum.
„Hann kynnti sig strax fyrir mér og gat í raun ekki tekið augun af mér. Við hlógum saman og áttum frábæra tíma saman. Mér líkaði mjög vel við hann,“ segir Saulino um fyrstu kynni þeirra. Þau hafi svo sofið saman í bíl og farið á djammið. Eftir það ákváðu þau að hittast síðar.
Eftir þetta var fótboltamaðurinn í miklu samandi við Saulino. „Hann bað mig um nektarmyndir á hverjum degi. Hann bað oft um eina mynd í viðbót. Stundum sendi ég honum myndir seint á kvöldin svo hann gæti séð þær þegar hann vaknaði.“
Þau hittust oft í Lundúnum, fóru út að borða og slíkt. Saulino á nóg til og segist hafa eytt meira en hann á stefnumótum þeirra. Svo lauk sambandinu hins vegar skyndilega. Leikmaðurinn endaði það með símtali.
„Mér fannst ég niðurlægð. Hann lét mig elska sig en kom svo illa fram við mig. Ég sá hann fyrir hvað hann var, slæman gaur sem lýgur og virðir ekki annað fólk. Hann notaði mig og hélt framhjá kærustu sinni. Hvernig maður er þetta?“