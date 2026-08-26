Þetta er ástæðan fyrir því að Savio breytti nafni sínu við félagaskiptin

Roberto De Zerbi, knattspyrnustjóri Tottenham, segir Savio vera einn besta einn-á-móti-einum leikmann heims en vill sjá hann bæta markaskorun við leik sinn.
Tottenham greiðir Manchester City allt að 85 milljónir punda fyrir hinn 22 ára gamla Brasilíumann, sem vill framvegis vera þekktur sem Savio.
Hann hafði áður gengið undir nafninu Savinho, sem þýðir í raun „litli Savio“, en faðir hans nefndi hann í höfuðið á brasilíska kantmanninum Savio sem lék meðal annars með Flamengo og Real Madrid um aldamótin. Savio vill nú nota sitt rétta nafn.
„Við þurfum leikmenn sem geta unnið einn-á-móti-einum stöður og búið eitthvað til. Í þeim efnum er hann einn sá besti,“ sagði De Zerbi.
Hann bætti þó við:
„Til að verða fullkominn þarf hann að skora. Bestu kantmenn heims skora margir 10 til 15 mörk á tímabili.“
Savio skoraði aðeins tvö úrvalsdeildarmörk á tveimur árum hjá City, en áður skoraði hann ellefu mörk í 41 leik með Girona.