Svona hefur eyðsla liða á Englandi verið í sumar - London liðin í sérflokki

Chelsea hefur eytt mest allra félaga í ensku úrvalsdeildinni í sumar, eða um 347 milljónum punda í nýja leikmenn.
Tottenham kemur næst með um 322 milljónir punda, en hreinn eyðsla félagsins er þó lægri en hjá nýliðum Ipswich.
Chelsea sló meðal annars félagsmet þegar Morgan Rogers var keyptur frá Aston Villa fyrir 117 milljónir punda. Heildar nettóeyðsla félagsins er sögð um 187 milljónir punda eftir fjölmargar sölur.
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Tottenham hefur einnig farið mikinn og keypt meðal annars Mateus Fernandes fyrir 85 milljónir punda og Sandro Tonali í samningi sem gæti farið upp í 100 milljónir.
Úrvalsdeildarfélög hafa samtals eytt um 2,73 milljörðum punda í sumar og gætu farið fram úr metinu frá 2025, sem stendur í 3,3 milljörðum.