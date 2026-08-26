Svona er líklegt byrjunarlið United í vetur með komu Baleba

Manchester United hefur staðfest kaup á Carlos Baleba frá Brighton fyrir um 70 milljónir punda.
Hinn 22 ára gamli Kamerúni verður fjórði leikmaðurinn sem Michael Carrick fær til félagsins í sumar, á eftir Andrey Santos, Youri Tielemans og Karl Darlow.
Baleba er jafnframt þriðji nýi miðjumaður United í glugganum og eykur samkeppnina verulega á miðsvæðinu.
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Búist er við að Baleba verði notaður í miðjuhlutverki fyrir aftan Bruno Fernandes, mögulega við hlið Tielemans.
Hann glímir þó við ökklameiðsli og er ekki væntanlegur aftur fyrr en undir lok september.
Kobbie Mainoo, Santos og Mason Mount berjast einnig um mínútur og því verður Carrick með mun fleiri valkosti þegar Baleba verður orðinn leikfær.