Stuðningur þriggja goðsagna við Infantino vekur athygli

Þrjár argentínskar knattspyrnugoðsagnir hafa komið Gianni Infantino, forseta FIFA, til varnar.
Esteban Cambiasso, Javier Zanetti og Javier Pastore birtu sambærilegar yfirlýsingar á samfélagsmiðlum þar sem þeir lýsa yfir stuðningi við Infantino. Þeir segja FIFA hafa gefið núverandi og fyrrverandi leikmönnum mun meiri rödd innan knattspyrnuhreyfingarinnar í forsetatíð hans.
Stuðningurinn vekur athygli enda birtu fjölmargir núverandi og fyrrverandi leikmenn yfirlýsingu fyrr í vikunni þar sem kallað var eftir breytingum hjá FIFA.
Infantino hefur sætt mikilli gagnrýni vegna áforma um að selja einkafjárfestum 21 prósents hlut í viðskiptarétti keppna FIFA. Áformin voru á endanum dregin til baka eftir harða andstöðu, meðal annars frá UEFA.
Infantino hyggst þó sækjast eftir endurkjöri sem forseti FIFA í mars en nokkur knattspyrnusambönd hafa þegar dregið stuðning sinn við hann til baka.