Stórstjarna í miklum vanda - Gæti fengið tveggja ára fangelsisdóm

Raheem Sterling hefur verið ákærður í þremur liðum eftir að hann ók Lamborghini-bifreið sinni á vegrið á M3-hraðbrautinni í Englandi í maí.
Sterling er ákærður fyrir hættulegan akstur, vörslu nituroxíðs og að hafa neitað að veita sýni. Enginn slasaðist í árekstrinum og ekkert annað ökutæki kom við sögu.
Hinn 31 árs gamli Sterling á að mæta fyrir dóm í Basingstoke 15. september. Verði hann fundinn sekur gæti hann átt yfir höfði sér allt að tveggja ára fangelsi.
Sterling er sem stendur án félags. Hann lék síðast með Feyenoord í Hollandi eftir að samningi hans við Chelsea var rift í janúar, en samningur hans þar var ekki framlengdur eftir síðasta tímabil.
Sterling hefur einnig spilað fyrir stórlið á borð við Arsenal, Liverpool og Manchester City.