Segir áhugaleysið leka af öllu sem gerist í Kópavogi þessa dagana - „Eru bara meiddir í hausnum“

Mikael Nikulásson, sérfræðingur Þungavigtarinnar og fyrrum þjálfari telur að Breiðablik þurfi að ráðast í miklar breytingar á karlaliði félagsins. Hann segir eldri og reyndari leikmenn liðsins virka áhugalausa.
Breiðablik tapaði 3-4 á heimavelli gegn Fram á mánudag í Bestu deildinni, gengi liðsins í deildinni hefur verið undir væntingum. Liðið er hins vegar í bikarúrslitum þar sem liðið mætir Aftureldingu, þar er sumarið undir fyrir strákana úr Kópavogi.
„Það er eitthvað mikið að hjá Breiðablik, lykilmenn og reyndari leikmenn nenna ekki að vera þarna lengur. Ég er að heyra það," sagði Mikael í nýjasta þætti Þungavigtarinnar.
„Ég er að heyra að það sé ekki sami áhugi hjá lykilmönnum, meiddir eða ekki. Eru bara meiddir í hausnum, þeir eru ekki að nenna þessu. Stundum er partýið bara búið.“
Mikael telur að lykilmenn gætu farið í Val eftir tímabilið þar sem Halldór Árnason fyrrum þjálfari liðsins tekur við í haust. „Eru þeir að fara í Val? Viktor Örn og Höskuldur, kannski koma þeir upp aftur þar og byrja að nenna þessu.“
„Ég held að þessir gæar séu orðnir hundleiðir á Breiðablik, Ólafur Ingi (Skúlason= er að lenda á milli. Árangurs hans er ekki góður, ég held að Ólafur Ingi verði ekki þjálfari Breiðabliks ef þeir tapa úrslitum bikarsins.“
Hann segir áhugaleysið í kringum Breiðablik augljóst. „Það heyrist ekkert með Breiðablik, það er öllum orðið sama um þá. Það var ekki þegar Óskar var og Halldór hélt því áfram, það þurfa að vera miklar breytingar og þær geta orðið erfiðar.“