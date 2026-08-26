Ronaldo brjálaðist í gær - Sjáðu hvers vegna

Cristiano Ronaldo var allt annað en sáttur þegar Ange Postecoglou tók hann af velli í hálfleik í mögnuðum 3-2 sigri Al-Nassr gegn Al-Ettifaq.
Al-Nassr var manni færri frá 12. mínútu og lenti 2-0 undir fyrir hlé. Postecoglou ákvað þá að fórna Ronaldo og setja miðjumanninn Abdullah Al-Khaibari inn á í hans stað. Portúgalinn lét óánægju sína í ljós þegar hann gekk af velli, eins og má sjá hér neðar.
Breytingarnar skiluðu þó árangri. Sadio Mane minnkaði muninn á 74. mínútu, Abdulelah Al-Amri jafnaði þremur mínútum síðar og Mane tryggði Al-Nassr ótrúlegan 3-2 sigur í uppbótartíma.
Postecoglou varði ákvörðun sína eftir leik og sagðist hafa talið að liðið þyrfti á annari nálgun að halda í seinni hálfleik.
Cristiano Ronaldo was furious after being substituted, but Ange Postecoglou’s decision was ultimately vindicated as Al-Nassr came from 2-0 down with 10 men to win 3-2. 🤯 pic.twitter.com/nFhyCzg07S https://t.co/4Z1s0y49Jm
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 26, 2026