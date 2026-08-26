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DV
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Ronaldo brjálaðist í gær - Sjáðu hvers vegna

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Miðvikudaginn 26. ágúst 2026 11:40

Cristiano Ronaldo var allt annað en sáttur þegar Ange Postecoglou tók hann af velli í hálfleik í mögnuðum 3-2 sigri Al-Nassr gegn Al-Ettifaq.

Al-Nassr var manni færri frá 12. mínútu og lenti 2-0 undir fyrir hlé. Postecoglou ákvað þá að fórna Ronaldo og setja miðjumanninn Abdullah Al-Khaibari inn á í hans stað. Portúgalinn lét óánægju sína í ljós þegar hann gekk af velli, eins og má sjá hér neðar.

Breytingarnar skiluðu þó árangri. Sadio Mane minnkaði muninn á 74. mínútu, Abdulelah Al-Amri jafnaði þremur mínútum síðar og Mane tryggði Al-Nassr ótrúlegan 3-2 sigur í uppbótartíma.

Postecoglou varði ákvörðun sína eftir leik og sagðist hafa talið að liðið þyrfti á annari nálgun að halda í seinni hálfleik. 

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