Rashford óvænt í annað enskt stórlið fyrir gluggalok?

Chelsea íhugar óvænt að reyna að fá Marcus Rashford frá Manchester United áður en félagaskiptaglugganum verður lokað.
The Independent greinir frá þessu en möguleg kaup gætu ráðist af því hvort Nicolas Jackson yfirgefur Chelsea. Aston Villa og Atletico Madrid berjast um Senegalann.
Rashford sneri aftur til United í sumar eftir lánsdvöl hjá Barcelona, þar sem hann hjálpaði liðinu að verða spænskur meistari. Barcelona ákvað þó að nýta ekki 26 milljóna punda kaupákvæði í samningi hans.
Hinn 28 ára gamli Rashford kom inn á sem varamaður gegn Hull um síðustu helgi og lék þar sinn fyrsta mótsleik fyrir United síðan í desember 2024.
Michael Carrick, stjóri United, er sagður vilja halda Rashford og há laun hans gætu flækt möguleg félagaskipti. Englendingurinn fær um 325 þúsund pund á viku og yrði launahæsti leikmaður Chelsea á slíkum samningi.