Nóg að gera á skrifstofu Villa - Selja Watkins og kaupa Jackson

Al Hilal hefur náð samkomulagi við Aston Villa um kaup á Ollie Watkins.
Samkvæmt Sky Sports er kaupverðið um 50 milljónir punda en hinn 30 ára gamli Watkins er því á leið frá Villa Park til Sádi-Arabíu.
Aston Villa hefur þegar fundið arftaka hans. Félagið hefur samið við Chelsea um kaup á Nicolas Jackson fyrir upphæð sem getur farið upp í 65 milljónir punda.
Jackson þekkir Unai Emery, stjóra Villa, vel en þeir unnu saman hjá Villarreal á Spáni. Atletico Madrid hafði einnig áhuga á Jackson en er talið ólíklegt til að geta boðið sömu upphæð og Villa.
Chelsea hefur í allt sumar stefnt að því að selja bæði Jackson og Liam Delap.
Jackson var á láni hjá Bayern München á síðasta tímabili eftir að Chelsea fékk Delap til félagsins.
Tvö stór framherjaskipti eru því í þann mund að ganga í gegn.