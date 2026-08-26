Newcastle staðfestir kaup sín á Nico frá City

Newcastle hefur gengið frá kaupum á spænska miðjumanninum Nico Gonzalez frá Manchester City.
Samkvæmt Sky Sports getur heildarverð kaupanna farið upp í 50 milljónir punda með árangurstengdum greiðslum. Gonzalez hefur þegar staðist læknisskoðun og mun klæðast treyju númer sex hjá Newcastle.
Hinn 24 ára gamli miðjumaður kvaddi liðsfélaga sína hjá City á þriðjudag áður en hann hélt til Newcastle. Hann var síðan kynntur fyrir stuðningsmönnum félagsins fyrir bikarleik gegn West Brom.
Gonzalez verður önnur kaup Matthias Jaissle, stjóra Newcastle, eftir að Amar Dedic kom til félagsins í síðustu viku.
Ross Wilson, íþróttastjóri Newcastle, segir Gonzalez hafa verið helsta skotmark félagsins í sumar.
„Þetta var leikmaðurinn sem við vildum og við erum mjög ánægð með að fá hann,“ sagði Wilson.
Gonzalez kom til Manchester City frá Porto í febrúar 2025 og lék 59 leiki fyrir félagið.