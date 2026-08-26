Möguleiki á því að Chelsea reyni að kaupa Rashford á síðustu dögunum

Chelsea íhugar að gera tilboð í Marcus Rashford áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Samkvæmt The Independent er Manchester United aðeins tilbúið að ræða varanlega sölu á hinum 28 ára gamla sóknarmanni og vill fá um 26 milljónir punda fyrir hann.
Chelsea þarf því að ákveða hvort félagið sé tilbúið að greiða þá upphæð og taka jafnframt á sig há laun Rashford, sem eru sögð um 300 þúsund pund á viku.
Rashford sneri aftur til United í sumar eftir lánsdvöl hjá Barcelona en framtíð hans á Old Trafford hefur verið óljós.
Chelsea leitar enn að frekari styrkingu í sóknina og Rashford gæti orðið áhugaverður kostur vegna reynslu hans úr ensku úrvalsdeildinni og fjölhæfni.
Næstu dagar gætu því ráðið því hvort óvænt félagaskipti milli stórliðanna tveggja verða að veruleika