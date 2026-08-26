Manchester United sagt gera atlögu að miðjumanni Real Madrid

Manchester United hefur samkvæmt spænskum fjölmiðlum hafið seina atlögu að Eduardo Camavinga, miðjumanni Real Madrid.
Cadena SER greinir frá því að United undirbúi opnunartilboð upp á um 43 milljónir punda í hinn 23 ára gamla Frakka.
Camavinga hefur ekki verið fastamaður hjá Real Madrid að undanförnu og José Mourinho, stjóri félagsins, hefur frekar treyst á menn á borð við Aurelien Tchouameni, Federico Valverde og Bernardo Silva á miðsvæðinu.
United hefur þegar styrkt miðjuna verulega í sumar með komu Youri Tielemans, Andrey Santos og Carlos Baleba en virðist enn tilbúið að bæta við.
Chelsea er einnig sagt fylgjast með stöðu Camavinga.
Samkvæmt fréttum frá Spáni hefur United enn um 80 milljónir punda til ráðstöfunar og gæti hluti þeirrar upphæðar farið í Camavinga.
Leikmaðurinn sjálfur er þó sagður helst vilja vera áfram hjá Real Madrid.