Lögreglan leitar að þekktum manni sem hefur verið týndur í heila viku

Ungverska lögreglan hefur hafið leit að Akos Buzsáky, fyrrum leikmanni Queens Park Rangers, Plymouth og Portsmouth.
Buzsáky, sem er 44 ára, hefur verið saknað síðan 18. ágúst samkvæmt opinberum gögnum lögreglu.
Hann lék meðal annars með QPR í ensku úrvalsdeildinni tímabilið 2011/12 og skoraði þá tvö mörk. Hann átti einnig langan feril í ensku B-deildinni áður en hann lauk ferlinum hjá Portsmouth árið 2013.
Faðir hans sagðist í samtali við ungverska miðilinn Blikk ekki hafa vitað að lögregla væri að leita að syni sínum.
„Síðast talaði ég við hann í síðustu viku þegar hann var heima,“ sagði hann.
Buzsáky hefur að undanförnu dvalið mikið í Grikklandi þar sem hann starfar við verktöku. Móðir hans er einnig sögð hafa leitað hans undanfarna daga.