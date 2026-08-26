Liverpool gæti gert þriðja tilboðið - Hikandi að greiða uppsett verð

Liverpool íhugar að gera þriðja tilboð sitt í Yankuba Minteh, kantmann Brighton. Þetta kemur fram í helstu miðlum.
Brighton hefur hafnað tilboðum Liverpool upp á 50 og 60 milljónir punda. Félagið ku vilja fá 80 milljónir fyrir þennan 22 ára gamla Gambíumann.
Liverpool er hikandi við að bjóða meira en 65 milljónir punda, en enskir miðlar telja að 70 milljónir gætu dugað að lokum.
Minteh kom til Brighton fyrir tveimur árum og hefur komið að 19 mörkum í 73 leikjum. Hann er samningsbundinn á suðurströndinn í þrjú ár til viðbótar.
Liverpool vinnur einnig að kaupum á Bradley Barcola frá PSG, en félagið vill bæta við sig tveimur kantmönnum áður en félagaskiptaglugganum verður skellt í lás.