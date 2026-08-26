Líklegast að United bíði fram á næsta sumar eftir vinstri bakverðinum

Manchester United gæti leitað að vinstri bakverði á láni áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Laurie Whitwell hjá The Athletic segir að félagið vilji forðast að kaupa dýran leikmann sem gæti lokað leið Lewis Hall inn í liðið síðar meir.
United hefur áhuga á Hall en ef ekki tekst að fá hann núna virðist félagið tilbúið að bíða fram á næsta sumar.
„Ef þeir geta ekki fengið hann núna ætla þeir ekki að loka leiðinni fyrir hann með því að eyða peningum í einhvern sem myndi standa í vegi fyrir honum,“ sagði Whitwell.
Hann telur því líklegast að United skoði lánsmann eða ódýrari kost.
Fjárhagslegt svigrúm félagsins gæti þó ráðist af því hvort fleiri leikmenn yfirgefa Old Trafford áður en glugginn lokar.