Kennir undirbúningstímabilinu um lélega byrjun

Roberto De Zerbi, knattspyrnustjóri Tottenham, segir undirbúningstímabilið og ferð liðsins til Ástralíu hafa átt þátt í slakri byrjun liðsins í ensku úrvalsdeildinni.
Tottenham tapaði 3-0 gegn Brentford í fyrstu umferðinni og jafnaði þar með sitt stærsta tap í opnunarleik í úrvalsdeildinni.
De Zerbi sagði liðið ekki vera í nægilega góðu líkamlegu ástandi.
„Við erum ekki á réttum stað líkamlega af mörgum ástæðum. Leikmenn komu seint til baka eftir HM og í Ástralíu gátum við ekki unnið eins og við vildum vegna ferðalagsins,“ sagði Ítalinn.
Hann bætti þó við að það væri ekki fullgild afsökun.
Tottenham fór til Sydney í undirbúningnum og lék þar meðal annars gegn Sydney FC og Chelsea.
De Zerbi viðurkenndi jafnframt að liðið hefði tapað of mörgum návígjum og seinni boltum gegn Brentford.
„Við erum ekki orðið lið enn,“ sagði hann og bætti við að nýtt verkefni og margir nýir leikmenn þyrftu tíma til að smella saman.