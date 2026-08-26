Kemur á láni en verða að kaupa hann næsta sumar

Tottenham hefur samið við Manchester City um að fá Omar Marmoush á láni, en Lundúnaliðið verður skuldbundið til að kaupa hann fyrir 60 milljónir punda næsta sumar.
Þessi 27 ára gamli Egypti fylgir þar með Savinho frá City til Tottenham, en félagið keypti Brasilíumanninn fyrir 75 milljónir punda fyrr í vikunni.
Marmoush kom til City frá Frankfurt fyrir 59 milljónir punda í janúar 2025 en hefur átt erfitt með að festa sig í sessi, enda í samkeppni við Erling Braut Haaland. Hann skoraði 16 mörk í 62 leikjum fyrir liðið.
Tottenham hefur nú eytt yfir 300 milljónum punda í leikmenn í sumar. Mateus Fernandes, Sandro Tonali og Jan Paul van Hecke eru á meðal þeirra sem hafa komið auk Savinho.
Marmoush getur leyst allar stöðurnar í framlínunni en er fyrst og fremst framherji.