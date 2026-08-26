Í Meistaradeildina níu árum eftir stofnun félagsins

Sabah Baku frá Aserbaídsjan hefur tryggt sér sæti í deildarkeppni Meistaradeildarinnar, aðeins níu árum eftir að félagið var stofnað.
Sabah tapaði fyrri leiknum gegn Hapoel Be'er Sheva 2-1 og virtist vera að detta úr leik þegar Tellur Mutallimov skoraði með skalla með síðustu spyrnu venjulegs leiktíma í seinni leiknum og tryggði framlengingu.
Aserarnir skoruðu þar tvö mörk til viðbótar, unnu leikinn 5-2 og einvígið 6-4 samanlagt. Sabah verður þar með yngsta félagið til að leika í Meistaradeildinni.
Sabah, sem varð aserskur meistari í fyrsta sinn í vor, sló út The New Saints, KuPS og AGF, auk Hapoel, á leið sinni í deildarkeppnina og verður nú í pottinum með stærstu liðum Evrópu þegar dregið verður í hana á föstudag.