Harðorð yfirlýsing frá Atletico - Segjast vera fórnarlömb í málinu

Mikil spenna er komin í kringum framtíð Julian Alvarez hjá Atlético Madrid og forráðamenn félagsins hafa nú sent Barcelona skýr skilaboð.
Alvarez hefur verið orðaður við Barcelona, Arsenal og Real Madrid í sumar en sjálfur er hann sagður vilja fara til Barcelona.
Atlético er hins vegar afar ósátt við hvernig málið hefur þróast og segir enga möguleika á að selja Argentínumanninn til Barcelona.
„Leikmaðurinn er settur upp sem fórnarlamb en eina fórnarlambið í Julian-málinu erum við,“ sagði heimildarmaður innan Atlético við Marca.
„Þetta hefur skaðað okkur fjárhagslega og félagslega. Það eru núll prósent líkur á að við seljum hann til Barcelona.“
Alvarez fékk slæmar móttökur frá stuðningsmönnum Atlético um síðustu helgi og var baulað á hann fyrir, á meðan og eftir 2-2 jafntefli gegn Villarreal.
Hinn 26 ára gamli sóknarmaður hafnaði nýjum samningi við Atlético í mars og hafði áður sagt að félagaskipti væru besta lausnin fyrir alla aðila.
Barcelona heldur áhuga sínum til streitu en afstaða Atlético gæti opnað dyrnar fyrir Arsenal, sem er enn talið fylgjast náið með stöðunni.