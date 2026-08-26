Hafði betur gegn sveitarfélaginu og má fara að rækta grænmeti

Jack Grealish hefur unnið skipulagsmál sem gerir honum kleift að halda áfram að nota um tíu ekrur lands við 5,6 milljóna punda heimili sitt í Cheshire sem garð.
Manchester City-leikmaðurinn hafði sótt um að landið, sem áður var skilgreint sem skóglendi, yrði viðurkennt sem hluti af íbúðargarðinum.
Grealish sagði í umsókn sinni að svæðið væri meðal annars notað til að hreyfa hund fjölskyldunnar og rækta grænmeti.
Cheshire East Council hefur nú gefið út jákvæða staðfestingu á notkun landsins sem garðs, þrátt fyrir mótmæli frá sveitarstjórn á svæðinu.
Andstæðingar umsóknarinnar óttuðust að breytingin gæti síðar opnað á frekari framkvæmdir.
Grealish virðist því ætla að feta í fótspor David Beckham, sem hefur einnig vakið athygli fyrir áhuga sinn á garðyrkju og grænmetisrækt.