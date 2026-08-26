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DV
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Hafði betur gegn sveitarfélaginu og má fara að rækta grænmeti

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 26. ágúst 2026 18:00

Jack Grealish hefur unnið skipulagsmál sem gerir honum kleift að halda áfram að nota um tíu ekrur lands við 5,6 milljóna punda heimili sitt í Cheshire sem garð.

Manchester City-leikmaðurinn hafði sótt um að landið, sem áður var skilgreint sem skóglendi, yrði viðurkennt sem hluti af íbúðargarðinum.

Grealish sagði í umsókn sinni að svæðið væri meðal annars notað til að hreyfa hund fjölskyldunnar og rækta grænmeti.

Cheshire East Council hefur nú gefið út jákvæða staðfestingu á notkun landsins sem garðs, þrátt fyrir mótmæli frá sveitarstjórn á svæðinu.

Andstæðingar umsóknarinnar óttuðust að breytingin gæti síðar opnað á frekari framkvæmdir.

Grealish virðist því ætla að feta í fótspor David Beckham, sem hefur einnig vakið athygli fyrir áhuga sinn á garðyrkju og grænmetisrækt.

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