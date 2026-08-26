Hafa fengið nóg af seinagangi Reykjavíkurborgar - Boða aðgerðir ef ekkert gerist

Stjórn KSÍ segir núverandi rekstrarfyrirkomulag Laugardalsvallar ekki lengur sjálfbært og boðar mögulegar aðgerðir verði ekki raunveruleg framvinda í viðræðum við Reykjavíkurborg á næstu vikum.
Þetta kemur fram í bókun stjórnar sambandsins í nýrri fundargerð.
KSÍ segir að sambandið hafi ítrekað á undanförnum tveimur árum óskað eftir fundum og samningaviðræðum við borgina um nýjan rekstrar- og þjónustusamning vegna Laugardalsvallar.
Drög að nýjum samningi voru lögð fram snemma árs 2025 og segir KSÍ að málinu hafi síðan verið fylgt reglulega eftir með fundarbeiðnum, erindum og ítrekunum.
Síðasti samningur rann út 31. desember 2025.
Stjórn KSÍ bendir á að rekstrarforsendur vallarins hafi breyst verulega, meðal annars vegna uppbyggingar þjóðarleikvangsins og aukins rekstrar- og viðhaldskostnaðar.
„Stjórnin telur að ekki sé lengur hægt að bíða eftir niðurstöðu í málinu á meðan fjármunir knattspyrnuhreyfingarinnar eru nýttir til að standa undir taprekstri Laugardalsvallar,“ segir í bókuninni.
Framundan eru fundir með Reykjavíkurborg og ríkinu þar sem meðal annars á að ræða þjónustusamninginn, íþróttalega aðstöðu og aðstöðu fjölmiðla.
KSÍ segir nauðsynlegt að ná skýrri og sanngjarnri lausn til framtíðar. Verði ekki framvinda á næstu vikum muni stjórnin taka afstöðu til þeirra aðgerða sem sambandinu standa til boða til að verja hagsmuni KSÍ og aðildarfélaganna.