Gera óvænt tilboð í Grealish

Sunderland hefur lagt fram tilboð í Jack Grealish, kantmann Manchester City. David Ornstein á The Athletic greinir frá.
Sunderland vill fá hinn þrítuga Grealish á láni út tímabilið, en City myndi áfram greiða hluta af launum hans.
Grealish er ekki í framtíðaráformum Enzo Maresca, nýs stjóra City. Þá var hann lánaður til Everton á síðustu leiktíð, en þar settu meiðsli strik í reikninginn.
Samningur Grealish við City rennur út næsta sumar og er talið að Sunderland sé opið fyrir því að semja við hann til lengri tíma þá.