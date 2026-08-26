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DV
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Gera óvænt tilboð í Grealish

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 26. ágúst 2026 15:30
Jack Grealish

Sunderland hefur lagt fram tilboð í Jack Grealish, kantmann Manchester City. David Ornstein á The Athletic greinir frá.

Sunderland vill fá hinn þrítuga Grealish á láni út tímabilið, en City myndi áfram greiða hluta af launum hans.

Grealish er ekki í framtíðaráformum Enzo Maresca, nýs stjóra City. Þá var hann lánaður til Everton á síðustu leiktíð, en þar settu meiðsli strik í reikninginn.

Samningur Grealish við City rennur út næsta sumar og er talið að Sunderland sé opið fyrir því að semja við hann til lengri tíma þá.

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