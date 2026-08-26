Gera kröfu um að Sádarnir borgi þetta uppsetta verð

Aston Villa býst við því að Al Hilal verði tilbúið að greiða 50 milljónir punda fyrir Ollie Watkins áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Watkins er sagður áhugasamur um að fara til Sádi-Arabíu þar sem Al Hilal býður honum mun hærri laun en hann fær hjá Villa.
Villa hefur hingað til haldið fast við verðmat sitt og þegar hafnað fjórum tilboðum í enska landsliðsframherjann.
Samkvæmt Daily Mail ríkir þó vaxandi bjartsýni innan Villa um að Al Hilal muni að lokum mæta kröfum félagsins.
Á sama tíma vinnur Aston Villa að mögulegum kaupum á Nicolas Jackson frá Chelsea fyrir um 65 milljónir punda.
Jackson yrði þá væntanlega beinn arftaki Watkins í fremstu víglínu ef af félagaskiptunum verður.