Enn einn leikmaðurinn sem fer frá City - Hátt í níu milljarða kaupverð

Newcastle hefur samið við Manchester City um kaup á spænska miðjumanninum Nico Gonzalez. Kaupverðið getur farið upp í 52 milljónir punda.
Gonzalez er 24 ára og hefur leikið með City frá því hann kom frá Porto fyrir einu og hálfu ári. Nú fer hann í leit að meiri spiltíma.
Miklar breytingar hafa orðið á miðsvæði City í sumar. Félagið hefur keypt Elliot Anderson fyrir 116 milljónir punda og Ayyoub Bouaddi fyrir um 86 milljónir. Gonzalez verður jafnframt fjórði miðjumaðurinn sem yfirgefur félagið í sumar, á eftir Rodri, Bernardo Silva og Tijjani Reijnders.
Newcastle hefur misst tvo lykilmenn af miðjunni í sumar, Bruno Guimaraes til Arsenal og Sandro Tonali til Tottenham, og fyllir Gonzalez því skarð þeirra.