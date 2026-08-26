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DV
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Enn einn leikmaðurinn sem fer frá City - Hátt í níu milljarða kaupverð

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 26. ágúst 2026 16:00
Getty Images

Newcastle hefur samið við Manchester City um kaup á spænska miðjumanninum Nico Gonzalez. Kaupverðið getur farið upp í 52 milljónir punda.

Gonzalez er 24 ára og hefur leikið með City frá því hann kom frá Porto fyrir einu og hálfu ári. Nú fer hann í leit að meiri spiltíma.

Miklar breytingar hafa orðið á miðsvæði City í sumar. Félagið hefur keypt Elliot Anderson fyrir 116 milljónir punda og Ayyoub Bouaddi fyrir um 86 milljónir. Gonzalez verður jafnframt fjórði miðjumaðurinn sem yfirgefur félagið í sumar, á eftir Rodri, Bernardo Silva og Tijjani Reijnders.

Newcastle hefur misst tvo lykilmenn af miðjunni í sumar, Bruno Guimaraes til Arsenal og Sandro Tonali til Tottenham, og fyllir Gonzalez því skarð þeirra.

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