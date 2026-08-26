Dýrasti táningur sögunnar kynntur hjá City og tilboð í Enzo á leiðinni

Manchester City hefur fest kaup á Ayyoub Bouaddi frá Lille fyrir allt að 86 milljónir punda og gert hann að dýrasta táningi í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
City greiðir 81 milljón punda strax fyrir þennan 18 ára gamla miðjumann og rúmar fimm milljónir gætu bæst við. Bouaddi sló í gegn með Lille og vakti mikla athygli með Marokkó á HM í sumar.
City er þó hvergi nærri hætt á leikmannamarkaðnum og undirbýr nú fyrsta tilboð sitt í Enzo Fernandez, miðjumann Chelsea.
Enzo Maresca, stjóri City, hefur gert Argentínumanninn að einu helsta skotmarki sínu eftir miklar breytingar á miðjunni. Rodri, Bernardo Silva og Tijjani Reijnders hafa allir yfirgefið félagið í sumar.
Þá er Nico Gonzalez á útleið. Chelsea hefur áður sett verðmiða upp á að minnsta kosti 120 milljónir punda á Fernandez. City er engu að síður tilbúið að reyna við hinn 25 ára gamla Argentínumann áður en glugganum verður lokað.
City hefur þegar eytt gríðarlegum fjárhæðum í miðsvæðið í sumar, en auk Bouaddi keypti félagið Elliot Anderson frá Nottingham Forest fyrir 116 milljónir.