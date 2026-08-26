City með nokkra kosti í boði - Íhuga tilboð í Enzo

Manchester City íhugar að leggja fram tilboð í Enzo Fernandez hjá Chelsea áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Samkvæmt Sky Sports hefur Argentínumaðurinn lengi verið á óskalista Enzo Maresca, knattspyrnustjóra City, sérstaklega eftir að Rodri yfirgaf félagið og gekk til liðs við Barcelona.
City staðfesti í gær kaup á Ayyoub Bouaddi frá Lille fyrir 86 milljónir punda, en félagið vill enn bæta við miðjuna.
Enzo Fernandez er þar talinn einn helsti kosturinn og félagið hefur fylgst með stöðu hans í allt sumar.
Manchester City hefur einnig áhuga á Alex Scott hjá Bournemouth og Manu Kone hjá Roma.
Næstu dagar gætu því orðið annasamir hjá City þar sem félagið vinnur að frekari breytingum á miðsvæðinu áður en glugginn lokar.