Chelsea boðið að fá Emi Martinez

Emi Martinez gæti verið á leið frá Aston Villa til Chelsea, en umboðsmenn argentínska markvarðarins hafa boðið hann til Lundúnaliðsins samkvæmt The Athletic.
Chelsea íhugar nú hvort félagið eigi að láta til skarar skríða, en mikil óvissa hefur ríkt um framtíð Martinez hjá Villa. Viðræður fóru fram við Juventus fyrr í mánuðinum án árangurs og Villa hefur síðan fengið Zion Suzuki frá Parma sem nýjan aðalmarkvörð.
Chelsea byrjaði tímabilið með Robert Sanchez í markinu. Hann gerði hins vegar mistök í báðum mörkum Fulham í 3-2 sigri bláliða og hefur hlotið mikla gagnrýni.
Martinez, sem er 33 ára, hefur leikið 256 leiki fyrir Aston Villa frá komu sinni frá Arsenal árið 2020. Hann hefur samtímis geirneglt stöðuna sem aðalmarkvörður argentíska landsliðsins og varð heimsmeistari með liðinu árið 2022.