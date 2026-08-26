Ber mikið í milli og Liverpool ætlar sér því að leita á önnur mið

Liverpool er farið að skoða aðra kosti á kantinum þar sem Brighton verðmetur Yankuba Minteh of hátt að mati félagsins.
Samkvæmt Daily Mail vill Brighton fá nær 80 milljónir punda fyrir hinn 22 ára gamla landsliðsmann Gambíu.
Liverpool hafði vonast til að geta gengið frá kaupum fyrir um 50 milljónir punda og virðist því nú tilbúið að leita annað eftir styrkingu.
Minteh er jafnframt frá keppni fram í október vegna meiðsla, sem gæti einnig haft áhrif á afstöðu Liverpool.
Á sama tíma hefur Celta Vigo áhuga á Stefan Bajcetic, miðjumanni Liverpool.
Hinn 21 árs gamli Bajcetic hóf feril sinn hjá Celta en Liverpool hefur enn ekki fengið formlegt tilboð í hann.