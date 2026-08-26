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DV
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Alvarez ekki með á æfingu í morgun - Vill Barcelona en Arsenal heldur í vonina

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 26. ágúst 2026 10:00
Getty Images

Julian Alvarez var fjarverandi frá æfingu Atletico Madrid í morgun. Ástæðan sem er gefin upp eru veikindi leikmannsins, en framtíð hans er í mikilli óvissu og því alls ekki óvíst að fjarveran tengist því frekar. 

Framherjinn vill fara frá Atletico og dreymir um félagaskipti til Barcelona. Ku hann hafa látið þetta í ljós í sumar og stuðningsmenn eru allt annað en sáttir. Var hressilega baulað á hann í jafnteflinu við Villarreal um síðustu helgi. 

Arsenal hefur þó einnig mikinn áhuga á leikmanninum og er til í að greiða uppsett verð, um 130 milljónir punda, sem gæti reynst erfiðara fyrir Börsunga. Vandamál Englandsmeistaranna er hins vegar að Alvarez hefur ekki lýst yfir áhuga á að fara þangað enn sem komið er, hann vill bara Barcelona.

Arsenal fylgist þó áfram grannt með stöðu mála og vonast til að afstaða Alvarez breytist fyrir lok félagaskiptagluggans í næstu viku. 

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