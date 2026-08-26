Alvarez ekki með á æfingu í morgun - Vill Barcelona en Arsenal heldur í vonina

Julian Alvarez var fjarverandi frá æfingu Atletico Madrid í morgun. Ástæðan sem er gefin upp eru veikindi leikmannsins, en framtíð hans er í mikilli óvissu og því alls ekki óvíst að fjarveran tengist því frekar.
Framherjinn vill fara frá Atletico og dreymir um félagaskipti til Barcelona. Ku hann hafa látið þetta í ljós í sumar og stuðningsmenn eru allt annað en sáttir. Var hressilega baulað á hann í jafnteflinu við Villarreal um síðustu helgi.
Arsenal hefur þó einnig mikinn áhuga á leikmanninum og er til í að greiða uppsett verð, um 130 milljónir punda, sem gæti reynst erfiðara fyrir Börsunga. Vandamál Englandsmeistaranna er hins vegar að Alvarez hefur ekki lýst yfir áhuga á að fara þangað enn sem komið er, hann vill bara Barcelona.
Arsenal fylgist þó áfram grannt með stöðu mála og vonast til að afstaða Alvarez breytist fyrir lok félagaskiptagluggans í næstu viku.
🚨🤒 Julián Álvarez, absent from training at Atlético Madrid due to illness as he feels unwell — as @marca reports.
Arsenal are still attentive to the situation if Julián decides at any point to open doors to a move.
Álvarez only indicated Barcelona as desired club so far. pic.twitter.com/iDAbTClID7
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2026