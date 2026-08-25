Wayne Rooney tjáir sig um nýjustu kaup United - „Ég held að þetta séu mjög góð kaup“

Wayne Rooney telur Carlos Baleba verða frábæra viðbót fyrir Manchester United og segir Kamerúnann geta bætt liðið verulega.
Baleba er sagður vera á leið frá Brighton til United í samningi sem gæti orðið allt að 70 milljóna punda virði. Hann yrði þriðji miðjumaðurinn sem félagið fær í sumar á eftir Youri Tielemans og Andrey Santos.
„Mér líkar mjög vel við hann. Ég held að þetta séu mjög góð kaup,“ sagði Rooney í hlaðvarpinu Stick to United with Wayne Rooney.
„Hann fer vel yfir völlinn, er árásargjarn, vinnur bolta og er akkúrat það sem við þurfum. Hann mun bæta liðið gríðarlega.“
Rooney hafnaði einnig þeirri gagnrýni að Baleba hefði „horfið“ á síðasta tímabili eftir að félagaskipti til United gengu ekki eftir.
„Ég held ekki að hann hafi horfið. Tækifæri til að spila fyrir Manchester United kemur ekki oft og maður veit ekki hvaða áhrif það hefur. Það er enginn vafi á hæfileikum hans.“