Verulega umdeildur forseti FIFA fær enn á ný á baukinn - Sjáðu hvað hann sagði um útlit fréttamanns á meðan heimsbyggðin horfði

Gianni Infantino, forseti FIFA, gerði grín að sköllóttum fréttamanni þegar hann var spurður mjög gagnrýnna spurninga, til að mynda hvers vegna hann hefði ekki sagt af sér.
James Matthews, fréttamaður Sky Sports, náði tali af Infantino í Karíbahafinu og spurði hvort hann hefði brugðist knattspyrnunni með umdeildum áformum sínum um að selja fjárfestum hlut í keppnum FIFA.
Infantino svaraði ekki spurningunni heldur sagði við Matthews: „Þú ert með flotta hárgreiðslu.“
Þegar Matthews spurði í kjölfarið hvers vegna hann segði ekki af sér svaraði Infantino, sem er sjálfur sköllóttur: „Ég sé þig á hárgreiðslustofunni.“
Viðbrögðin hafa vakið reiði meðal stuðningsmanna, en Infantino er undir miklum þrýstingi þessa dagana.
Hann þurfti þá að hætta við áðurnefnd áform vegna harðrar andstöðu innan knattspyrnuhreyfingarinnar.
Þetta má sjá hér að neðan.
🚨💣 FIFA president Gianni Infantino delivered an unbelievable response when confronted by Sky News reporter James Matthews outside a hotel in the Dominican Republic. 🌐👀
Sky Reporter: “Have you betrayed the game of football?”
Gianni Infantino: “You have a nice haircut. Thank…
— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) August 22, 2026