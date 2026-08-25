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DV
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Verulega umdeildur forseti FIFA fær enn á ný á baukinn - Sjáðu hvað hann sagði um útlit fréttamanns á meðan heimsbyggðin horfði

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 26. ágúst 2026 08:30
Getty Images

Gianni Infantino, forseti FIFA, gerði grín að sköllóttum fréttamanni þegar hann var spurður mjög gagnrýnna spurninga, til að mynda hvers vegna hann hefði ekki sagt af sér.

James Matthews, fréttamaður Sky Sports, náði tali af Infantino í Karíbahafinu og spurði hvort hann hefði brugðist knattspyrnunni með umdeildum áformum sínum um að selja fjárfestum hlut í keppnum FIFA.

Infantino svaraði ekki spurningunni heldur sagði við Matthews: „Þú ert með flotta hárgreiðslu.“

Þegar Matthews spurði í kjölfarið hvers vegna hann segði ekki af sér svaraði Infantino, sem er sjálfur sköllóttur: „Ég sé þig á hárgreiðslustofunni.“

Viðbrögðin hafa vakið reiði meðal stuðningsmanna, en Infantino er undir miklum þrýstingi þessa dagana. 

Hann þurfti þá að hætta við áðurnefnd áform vegna harðrar andstöðu innan knattspyrnuhreyfingarinnar.

Þetta má sjá hér að neðan.

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