Varnarmaður Arsenal gæti verið að fá bróðir sinn til London - Palace vilja kaupa hann

Crystal Palace hefur sett Quinten Timber, miðjumann Marseille, ofarlega á óskalista sinn áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Samkvæmt L'Equipe hefur Palace þegar haft samband við Marseille vegna mögulegra kaupa og einnig rætt við fulltrúa hins 25 ára gamla Hollendings um áhuga hans á að fara til ensku úrvalsdeildarinnar.
Quinten er tvíburabróðir Jurrien Timber, leikmanns Arsenal, og gæti því fetað í fótspor bróður síns til Englands.
Marseille er sagt meta miðjumanninn á um 17 milljónir punda.
Quinten lék 40 leiki fyrir franska félagið á síðasta tímabili, skoraði fjögur mörk og lagði upp önnur fjögur.
Pierre Sage, nýr knattspyrnustjóri Palace, vill bæta einum eða tveimur leikmönnum við hópinn áður en glugginn lokar.