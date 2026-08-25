United staðfestir kaupin

Manchester United hefur gengið frá kaupum á Carlos Baleba frá Brighton fyrir 70 milljónir punda.
United greiðir 65 milljónir strax og fimm milljónir til viðbótar gætu bæst við. Kamerúninn, sem er 22 ára, skrifar undir fimm ára samning með möguleika á einu ári til viðbótar.
Baleba er þriðji miðjumaðurinn sem United fær í sumar á eftir Andrey Santos og Youri Tielemans.
Baleba kom til Brighton frá Lille árið 2023 og lék 112 leiki fyrir félagið.
Win. Turn. Drive. Repeat.
Coming to the heart of United's midfield: Carlos Baleba... pic.twitter.com/qUTWs8d0QH
— Manchester United (@ManUtd) August 25, 2026