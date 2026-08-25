Hafa samband
DV
433

United staðfestir kaupin

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 25. ágúst 2026 17:13

Manchester United hefur gengið frá kaupum á Carlos Baleba frá Brighton fyrir 70 milljónir punda.

United greiðir 65 milljónir strax og fimm milljónir til viðbótar gætu bæst við. Kamerúninn, sem er 22 ára, skrifar undir fimm ára samning með möguleika á einu ári til viðbótar.

Baleba er þriðji miðjumaðurinn sem United fær í sumar á eftir Andrey Santos og Youri Tielemans.

Baleba kom til Brighton frá Lille árið 2023 og lék 112 leiki fyrir félagið. 

Fleiri fréttir