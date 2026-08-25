United horfir áfram til Brighton

Manchester United hefur áhuga á Ferdi Kadioglu, vinstri bakverði Brighton, en hann kostar allt að 40 milljónir punda.
United vill bæta við vinstri bakverði áður en félagaskiptaglugganum verður lokað og hefur einnig verið orðað við Alejandro Balde, Lewis Hall og Joaquin Seys.
Kadioglu er 26 ára tyrkneskur landsliðsmaður. Hann er fjölhæfur og gæti því einnig leyst fleiri stöður á Old Trafford.
Luke Shaw er sem stendur fyrsti kostur í stöðu vinstri bakvarðar hjá United en erfitt er að treysta á hann vegna stanslausra meiðslavandræða.
United gekk einmitt frá kaupum á öðrum leikmanni Brighton, Carlos Baleba, fyrr í dag.