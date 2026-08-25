Tottenham staðfestir kaupin á Savinho frá City

Tottenham hefur staðfest komu brasilíska kantmannsins Savinho frá Manchester City.
Hinn 22 ára gamli Savinho segir það hafa tekið tíma að ganga frá félagaskiptunum en að hann sé mjög ánægður með að vera kominn til félagsins.
„Þetta er frábært tækifæri hjá frábæru félagi með einum besta þjálfara heims,“ sagði Savinho.
Roberto De Zerbi, knattspyrnustjóri Tottenham, segir Brasilíumanninn koma með hraða, hugmyndaauðgi og gæði á köntunum.
Savinho lék tvö tímabil með Manchester City og kom alls við sögu í 84 leikjum, þar sem hann skoraði sjö mörk.
Áður hafði hann meðal annars leikið með Atletico Mineiro, PSV Eindhoven og Girona.
Savinho á einnig 13 landsleiki að baki fyrir Brasilíu og hefur skorað eitt mark fyrir landsliðið.