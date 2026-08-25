Þrjú ensk félög horfa til Barcelona

Sunderland hefur áhuga á Marc Casado, miðjumanni Barcelona, en Newcastle og Aston Villa fylgjast einnig með Spánverjanum.
Mundo Deportivo segir Barcelona vilja fá í kringum 30 milljónir punda fyrir hinn 22 ára gamla Casado, sem virðist ekki vera í framtíðaráformum Hansi Flick, stjóra liðsins.
Casado hefur ekki fengið úthlutað treyjunúmeri fyrir tímabilið og koma Rodri frá Manchester City hefur fært hann enn aftar í goggunarröðina.
Það ku heilla Casado að spila í Evrópu. Sunderland spilar í Evrópudeildinni á komandi á vetri en Villa í Meistaradeildinni. Newcastle er ekki í Evrópukeppni.