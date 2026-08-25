Styrkja Gleðistjörnuna um milljón - Gleðja systkini langveikra barna

Um tvö þúsund börn tóku þátt í Petit Hamingjumótinu sem Víkingur og Petit héldu í Víkinni helgina 15.–16. ágúst.
Mótið fór fram í blíðskaparveðri og voru keppendur leystir út með glæsilegum varningi og verðlaunapeningi. Sú góða hefð hefur skapast að 500 krónur af mótsgjaldi hvers keppanda renna til góðgerðarmála og í ár safnaðist ein milljón króna.
Styrkurinn rennur að þessu sinni til Gleðistjörnunnar, góðgerðarfélags sem stofnað var til minningar um Þuríði Örnu Óskarsdóttur. Félagið gleður systkini langveikra barna með gleðigjöfum og viðburðum og skapar þeim ánægjulegar stundir við oft krefjandi aðstæður.
„Víkingur og Petit þakka öllum sem tóku þátt og lögðu sitt af mörkum til að gera mótið að einstaklega vel heppnuðum viðburði," segir í tilkynningu.