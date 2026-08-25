Scholes hjólar í Bruno Fernandes - Biður hann um að halda kjafti

Paul Scholes hefur gagnrýnt Bruno Fernandes fyrir ummæli hans eftir 2-0 tap Manchester United gegn Hull í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar.
Bruno sagði eftir leikinn að United hefði gert sömu mistök og á síðasta tímabili, gefið andstæðingnum of mikið af boltanum og þurft að vera árásargjarnara í pressunni.
Scholes var ekki hrifinn.
„Sérstaklega þegar þú spilar eins og hann gerði, þá er líklega best að halda kjafti,“ sagði Scholes í hlaðvarpinu The Good, The Bad & The Football.
Hann gagnrýndi einnig Luke Shaw, sem sagði liðið hafa getað undirbúið sig betur fyrir föst leikatriði Hull.
Scholes taldi slík ummæli beinast að Michael Carrick og starfsliði hans.
„Ef við hefðum sagt þetta um Sir Alex, að við værum ekki undirbúnir, þá hefði hann tekið okkur strax fyrir,“ sagði Scholes.
Dion Dublin tók undir og sagði Carrick nú þurfa að marka skýrari línu sem aðalþjálfari og fjarlægja sig frá of nánum tengslum við leikmennina.