Samfélagið harmi slegið eftir andlát systkina um helgina

Mikil sorg er í Brasilíu eftir að 13 ára gamall kattspyrnumaður, Felipe Siqueira Barbosa de Barros, og 17 ára systir hans, Beatriz, létust í bílslysi.
Systkinin voru á ferð með fjölskyldu sinni þegar faðir þeirra missti stjórn á bílnum á SP-330 hraðbrautinni og hann valt. Fimm voru í bílnum en móðir þeirra og 14 ára frænka slösuðust alvarlega.
Felipe lék með U-14 ára liði Maua Futebol Clube og var mikið efni. Hafði hann þá sýnt mikla leiðtogahæfni og verið fyrirliði.
Lögregla rannsakar tildrög slyssins.