Opinberar að Guardiola hafi verið boðið spennandi starf í sumar

Pep Guardiola fékk tækifæri til að taka við hollenska landsliðinu eftir að hann lét af störfum hjá Manchester City í sumar.
Nigel de Jong, yfirmaður knattspyrnumála hjá hollenska sambandinu, greindi frá því að Guardiola hefði verið fyrsti kostur sambandsins sem arftaki Ronald Koeman.
„Fyrsti kosturinn okkar var Pep Guardiola en hann vildi taka sér ársfrí. Næsti kostur var Arne Slot en hann vildi halda áfram í félagsliðsþjálfun,“ sagði De Jong.
Hollendingar leituðu því annað og réðu Xavi Hernandez, sem hefur skrifað undir fjögurra ára samning.
Xavi verður fyrsti erlendi þjálfari hollenska landsliðsins síðan 1978. Fyrsti leikur hans verður gegn Þýskalandi og Jurgen Klopp í Þjóðadeildinni í september.