Neville og Carragher spá fyrir um ensku deildina - Svona telja þeir að þetta endi

Gary Neville og Jamie Carragher hafa birt árlega spá sína fyrir ensku úrvalsdeildina og eru báðir sannfærðir um að Arsenal verji Englandsmeistaratitilinn.
„Hundrað prósent Arsenal,“ sagði Neville á Monday Night Football. Hann hrósaði sérstaklega leikmannahópnum eftir kaup á meðal annars Ezri Konsa, Bruno Guimaraes og Christos Tzolis.
Þeir eru þó ósammála um Meistaradeildarsætin. Neville spáir Chelsea í öðru sæti, Manchester City í þriðja og Manchester United í fjórða. Carragher hefur City í öðru, Chelsea í þriðja og Liverpool í fjórða.
„Ég get í raun ekki greint United og Liverpool að í fjórða sæti,“ viðurkenndi Neville og sagði stuðningsmanninn í sér ráða lokavalinu.
Báðir telja Erling Haaland líklegastan til að verða markahæstur.
Neville valdi Bruno Guimaraes sem bestu kaup sumarsins og sagði 75 milljónir punda vera „góð kaup“ fyrir Arsenal.
Carragher telur hins vegar að Tottenham geti endað í sjötta sæti en Neville setur Brighton þar.