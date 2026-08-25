Mætti á æfingu í gær og baðst afsökunar - Mætti ekki til leiks um helgina

Ollie Watkins mætti aftur til æfinga hjá Aston Villa á mánudag og bað liðsfélaga sína afsökunar eftir að hafa misst af 4-0 tapinu gegn Brighton.
Samkvæmt The Athletic hafði hinn 30 ára gamli framherji ekki æft með hópnum í aðdraganda leiksins vegna óvissu um framtíð sína.
Al Hilal hefur verið í viðræðum um kaup á Watkins og Aston Villa hefur þegar hafnað að minnsta kosti einu tilboði frá sádiarabíska félaginu.
Þegar Unai Emery var spurður hvers vegna Watkins hefði ekki verið í leikmannahópnum gegn Brighton svaraði hann stutt:
„Spyrjið hann. Ég get bara svarað þessu með þögn.“
Watkins virðist nú hafa snúið aftur inn í hópinn, en framtíð hans hjá Villa er áfram óljós þegar styttist í lok félagaskiptagluggans.