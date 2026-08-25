Ljót slagsmál brutust út og þung refsing gæti beðið

Mikil ólæti brutust út í leik Santa Fe og America de Cali í efstu deild Kólumbíu um helgina og þurfti að stöðva leikinn í tæpa klukkustund.
Upp úr sauð í stúkunni á El Campin-leikvanginum í Bogota í fyrri hálfleik. Stuðningsmenn liðanna tókust þar á, en deilurnar munu hafa byrjað vegna ásakana um að fáni hefði verið tekinn af öðrum stuðningsmannahópnum.
Ólætin færðust fljótlega inn á völlinn þar sem stuðningsmenn börðust með hnefum, stólum, prikum og öðrum lausamunum. Leikurinn var stöðvaður á 33. mínútu og leikmenn sendir inn í klefa.
Óeirðalögregla þurfti að grípa inn í og beitti meðal annars táragasi til að koma stuðningsmönnum af vellinum. Það tók um 50 mínútur að ná stjórn á aðstæðum áður en leikurinn gat hafist á ný.
Jean Fernandes, markvörður America de Cali, segir jafnframt að stuðningsmaður hafi sparkað bolta í höfuð hans þegar hann lá á vellinum og fékk aðhlynningu.
Leiknum lauk með markalausu jafntefli en yfirvöld í Bogota eru sögð rannsaka ólætin og gætu bæði félög átt yfir höfði sér refsingu.